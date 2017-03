Algérie: Ouargla - Plus de 2.780 inscrits à l'université de la formation continue

Ouargla — Le centre d'Ouargla de l'Université de la formation continue (UFC) accueille cette année 2.782 étudiants, un effectif en nette hausse par rapport aux années précédentes, apprend-on mercredi auprès des responsables de cet établissement.

Prévues dans deux types d'enseignement, résidentielle et à distance, le centre entend, à travers les dispensées, répondre à la demande du marché local de l'emploi, s'articulant notamment autour de l'informatique, la gestion, le droit des affaires, la psychologie (orientation pédagogique et professionnelle), et l'anglais technique.

Ces filières sont sanctionnées, après trois ans d'études, de diplômes en études universitaires appliquées, a précisé le directeur de ce centre de l'UFC, Rabah Bouanane.

La spécialité du droit des affaires attire le plus grand nombre d'inscrits, avec 513 étudiants, au niveau du centre UFC d'Ouargla, et 154 autres au niveau de l'annexe de Touggourt (160 km Nord d'Ouargla).

Cette préférence pour cette filière est justifiée notamment par les avantages et opportunités d'embauche offertes au niveau des entreprises économiques, publiques et privées, établies dans la région, a expliqué M. Bouanane.

Les effectifs du centre UFC d'Ouargla sont encadrés par 90 enseignants, dont 11 maitres de conférences, 16 enseignants secondaires, en plus de 63 contractuels et associés issus d'institutions administratives et économiques.

L'enseignement à distance revêt un grand intérêt des étudiants, avec 922 inscrits pour une formation dans les spécialités du droit des affaires et de psychologie (orientation scolaire et professionnelle) notamment, en plus d'un effectif de 260 inscrits dans les spécialités d'informatique, gestion et anglais technique.

Quelque 1.600 étudiants, répartis sur les filières des sciences, lettres et gestion et économie, sont également nouvellement inscrits en année préparatoire au niveau du centre UFC d'Ouargla et l'annexe de Touggourt.

Pour M. Bouanane, l'adoption de l'administration électronique (e-administration), exploitant les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le développement de l'enseignement et de la gestion, a largement contribué au développement de l'université continue.

Plus de 2.000 promus depuis l'ouverture du centre UFC d'Ouargla

Ouvert en 1991 avec un effectif de 520 étudiants, le centre UFC d'Ouargla, renforcé en 1999 par l'ouverture de l'annexe de Touggourt, a enregistré depuis plus de 2.000 promus, armés de diplômes leur ouvrant de nouvelles opportunités d'emploi, de promotion et de perfectionnement.

Le centre UFC d'Ouargla s'est, dans le but de répondre aux attentes des étudiants, attelée à l'élargissement de sa nomenclature, passant de 6 six spécialités en 1991, à 19 actuellement, a fait savoir son directeur avant de citer, à titre d'illustration, la sortie la saison dernière (2015/2016) d'une promotion de 169 diplômés, dont 125 promus en droit des affaires, 34 en informatique et gestion, et 10 en psychologie et anglais technique.

Le centre assure, dans le cadre de la diversification des modes d'enseignement, la formation de 283 fonctionnaires de différents secteurs et institutions administratives, en vertu de conventions de formation à la carte signées avec différentes institutions.

Ces étudiants bénéficient de formation, à l'appui de support informatique et technologique moderne, notamment l'Internet à travers laquelle le centre a ouvert une plate-forme de formation à la satisfaction de ces travailleurs aspirant à une promotion de carrière.

Cette opération, concernant la formation préparatoire préalable à la promotion et profitant aux corps de la fonction publique, a porté sur 127 inscrits en 2014, contre 61 en 2015, et 95 en 2016, selon la même source.

Le centre UFC d'Ouargla a organisé, depuis le début de cette opération en 2014, une dizaine de formation à la carte au profit de différents corps professionnels, à l'exemple de gardes communaux, de présidents et agents des assemblées populaires communales et de la direction des domaines.