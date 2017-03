Sénégal: Bouba Kirikou lance son nouveau single «Nice time»

Le chanteur Bouba Kirikou a présenté avant-hier, lundi 13 mars au Goethe Institut, son tout nouveau single intitulé «Nice Time ». Le morceau, qui raconte une histoire d'amour, annonce la sortie de son prochain album, « Xel Ak Xol » un opus de 15 titres où l'artiste rend hommage à son père, aux enfants etc. Bouba Kirikou, dont le dernier album remonte à 2013, déplore surtout le «fait que certains artistes, au lieu d'explorer leur talent, copient ce qui se fait ailleurs».

Le public du Goethe Institut a eu le plaisir de découvrir, lors de la séance d'écoute d'avant-hier, lundi 13 mars, quelques morceaux du chanteur Bouba Kirikou annonçant la sortie prochaine de son album « Xel Ak Xol ».

En plus du single « Nice Time », qui évoque une « histoire d'amour », le public a eu droit à des morceaux comme « Save The Children » et « Déraciné ». Ici, Bouba Kirikou, qui dit avoir «côtoyé des enfants atteints de cancer », engage une « lutte pour les enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ».

Dans « Déraciné », l'ancien choriste du Djolof Band se montre « attaché à (sa) culture, à (ses) valeurs », même s'il passe la plupart de son temps à l'étranger. Bouba Kirikou, qui vit à Montréal en ce moment, rend également hommage à son père, dans un des morceaux de « Xel Ak Xol ». Un titre reggae, tout en « tenant à son style d'artiste sénégalais bien à lui ».

Absent de la scène musicale sénégalaise depuis la sortie de son dernier album en 2013, le chanteur Bouba Kirikou est donc de retour, avec ce nouvel album qui sortira après le mois de ramadan. « Aujourd'hui, je sais encore plus ce que j'ai envie de dire.

Je me sens déterminé, plus mature », dit l'artiste. Et cela avec le « projet de mon nouvel album car j'essaie de montrer ce que j'ai gagné à l'extérieur ». Et si le nouvel album a enregistré la participation de l'artiste Elage Diouf, Bouba Kirikou, qui a toujours nourri « le rêve de faire du rap », n'exclut pas de jouer, un jour, avec certains rappeurs.

L'artiste, qui dit avoir «gardé sa couleur musicale » et qu'il existe à sa manière, a justement du mal à « concevoir qu'on laisse les ressources musicales qui existent au Sénégal pour copier ce qui se fait ailleurs ».

Ce qui lui fera d'ailleurs dire qu'il ne se laissera pas changer son style à lui. Bouba Kirikou en a aussi profité pour déplorer le « fait qu'on ne valorise pas les talents ici au Sénégal ».