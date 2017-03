Sénégal: Incarcération de Khalifa Sall - Madieye Mbodj et cie dénoncent une «justice à deux vitesses»

Le Ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba a présidé hier, mardi 14 mars la… Plus »

Par conséquent, la coalition «exige la déclassification de tous les rapports des organes de contrôle, la suppression des fonds spéciaux dits fonds politiques». Ou tout au moins, poursuit-elle, «l'institution d'un dispositif clair et transparent encadrant leur mise en place, leur fonctionnement et utilisation, sur la base d'une réglementation assurant leur contrôle et la reddition de comptes par tous sans exception, sans oublier la limitation stricte et l'encadrement rigoureux des caisses d'avance». J M D

Citant en exemple beaucoup d'autres dossiers, le président du Mouvement pour l'autonomie populaire-Yonou Askan-Wi et compagnie «fustigent fermement toute justice à deux vitesses qui fait planer l'insécurité juridique sur la tête des opposants, des démocrates et patriotes sincères, qui décrédibilise l'institution judiciaire en érodant la confiance du peuple à son endroit».

Dans un communiqué parvenu à Sud quotidien hier, mardi, Madieye Mbodj, coordonnateur en exercice de la coalition et compagnie estiment qu'on ne peut pas faire valoir ledit argument «alors que tous ceux qui sont inquiétés, poursuivis, arrêtés, emprisonnés ou radiés avec une célérité sélective sont, comme par hasard, des responsables politiques en opposition au pouvoir en place». Qui plus est, selon eux, «plusieurs rapports de l'Ige, de l'Ofnac, de l'Armp, de la Cour des Comptes, de la Centif dorment impunément dans les tiroirs».

