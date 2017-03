Le texte de loi interdit, par ailleurs, "l'utilisation, sous quelle que forme que ce soit, des lieux de culte, des institutions et administrations publiques, ainsi que des établissements d'éducation, d'enseignement et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance, à des fins de propagande électorale".

A ce titre, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a appelé les partis politiques et la société civile à intensifier les campagnes de sensibilisation en vue d'une large participation des citoyens aux législatives.

Alger — La campagne électorale pour les législatives du 4 mai prochain, prévue du 9 au 30 avril, verra la participation de 12.591 candidats, toutes tendances confondues, alors que les appels se multiplient pour une large participation des citoyens et pour le respect de la loi afin d'organiser des élections propres et crédibles.

