Afrique: Basket/Tournoi qualificatif de la zone 2 - Le Sénégal, à bamako avec «la meilleure équipe»

L'équipe nationale du Sénégal est prête pour le tournoi de la zone 2 à Bamako (17 au 19 Mars) et à Dakar (du 24 au 26 Mars). Le Directeur technique national Magatte Diop qui a fait le point hier, sur l'état du groupe, a estimé que toutes les stratégies ont été prises pour mettre en place «la meilleure équipe possible» en vue de décrocher l'une des deux places qualificatives au prochain Afrobasket 2017 de Brazzaville devant déboucher également sur une place en Coupe du monde. Ce, à condition de terminer parmi les trois meilleures équipes.

Après un mois de préparation avec une liste élargie de 18 joueurs, l'entraineur Stéphane Dumas, qui a pris le relais de l'espagnol Porfirio Fisac et ses deux assistants vont dégager ce mercredi le groupe de performance avec un groupe de 18 joueurs finalement réduit à 14.

L'équipe nationale de basket va boucler sa phase de préparation au tournoi de la zone 2 ce mercredi avec au bout le groupe de performance qui va prendre part à la première manche de ce tournoi qui se dispute à Bamako entre la Guinée, le Mali et le Cap-Vert, le Sénégal.

Avec au bout, l'un des deux tickets qualificatifs pour le prochain Afrobasket qui aura lieu à Brazzaville (Congo) du 18 au 30 août. Avec un groupe élargi à 18 joueurs, l'encadrement technique tient une cuvée de 14 joueurs avec le retrait de Mamadou Bara Diop (As Douanes), Abdoulaye Diop (Asfa), Abdoulaye Coulibaly (Asfa) et Ibrahima Niang du Duc. L'encadrement technique qui a fait hier, mardi 14 mars, le point de la préparation estime que le Sénégal se déplacera la meilleure équipe possible à Bamako.

«Compte tenu de l'importance du tournoi, nous avons essayer de mettre en place une stratégie pour avoir notre meilleure équipe possible. Nous avons une équipe compétitive. Les autorités, la Fédération et les joueurs ont tout fait pour arriver à ce niveau. Nous allons à Bamako pour la première manche. Nous allons jouer avec les éléments en place. Pour la seconde manche du tournoi d'autres joueurs vont rejoindre le groupe. Nous sommes fin prêts», a indiqué Magatte Diop. Le directeur technique reconnait toutefois que la période n'a pas été favorable à la libération de tous les expatriées.

«Nous avons mis en place une stratégie pour mettre en place une bonne équipe. Nous avons les meilleurs éléments possibles. Le Sénégal a démarré avec un groupe local pour ensuite essayer de mettre la main sur les meilleurs expatriés. Au niveau des joueurs, il faut voir dans quelles mesures, ils ont pu avoir l'autorisation et la libération au niveau de leurs clubs. Ils ont eu la détermination et l'engagement pour venir. Ceux qui ne sont pas venus, ont tout fait mais il y a eu des contraintes ». Parmi ces douze joueurs, 8 expatriés sont sur place pour le tournoi de Bamako dont Antoine Mendy.

Xane D'Almeida, Maléye Ndoye, Alces Badji et Moise Diamé en réserve pour la manche à Dakar

Pour cette première manche à Bamako, l'entraineur devra se passer de quatre «cadres» de l'équipe nationale. Il s'agit notamment de Malèye Ndoye, Xane d'Almeida, Alces Badji et Moise Diamé. Ils sont du moins été réservés pour la manche retour prévue au stadium Marius Ndiaye du 24 au 26 mars.

Porfirio Fisac... l'absent le plus présent

En direction de cette compétition les Lions devront cependant faire sans leur entraineur titulaire Porfirio Fisac. Mais, il sera l'absent le plus présent selon Dame Diouf un des adjoints sénégalais. Puisque son programme est poursuivi par son adjoint Stephan Dumas. Le technicien sera assisté sur le banc par Dame Diouf et Madiène Fall. «Si Porfirio n'avait pas fait le travail en amont, ce serait très difficile de mettre en place le groupe. Le groupe connait la philosophie de l'entraîneur et la façon de jouer. C'est cela qui a permis de mettre en place une équipe compétitive pour Bamako».

La délégation sénégalaise quitte Dakar demain jeudi pour Bamako et compte tenir la première séance d'entrainement. Après le tournoi, l'équipe sera de retour à Dakar le 20 mars.