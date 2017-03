Sénégal: comptes exterieurs - Le solde de la balance des paiements excédentaire de 160 milliards en 2015

A en croire à Ahmadou Al Ainimou Lo, directeur national de la Bceao, le Sénégal est la 2e économie de l'Uemoa après la Côte D'Ivoire. « En termes d'échanges avec l'extérieur, le Sénégal et la Cote d'Ivoire représentent 54% du flux d'exportations au sein de l'espace communautaire. Il est l'un des pays les plus actifs en matière de commerce au sein de la zone », indique-t-il.

La balance des paiements est un outil important d'aide à la décision. Elle constitue le reflet de la situation réelle d'un pays à économie ouverte, de sa capacité à entretenir des relations économiques et financières ordonnées avec le reste du monde. Elle permet à un pays son insertion dans les courants d'échanges internationaux et reflète l'état et l'évolution de son besoin ou de sa capacité de financement.

A cet égards, il relève que le déficit du compte courant rapporté au Pib, s'est encore amélioré pour la quatrième année consécutive en s'établissant à 6,9% contre 8,8% en 2014, 10,4% en 2013 et 10,7% en 2012. Selon les estimations, il serait attendu à 5,7%, soit une baisse de plus de la moitié de son niveau en 5 ans. Amadou Ba informe, par ailleurs, que le comité national de la balance des paiements a déjà validé les balances des trois premiers trimestres de l'année 2016 avant de faire part que celle du 4e trimestre sera examinée avant la fin de ce mois de mars.

