Sénégal: Sada Ndiaye - «Le procureur est orienté, téléguidé et manipulé»

Le chargé des Elections au PDS n'est pas tendre avec le chef de l'Etat.

Dans un entretien avec Le Quotidien, Sada NDIAYE trouve que Macky SALL est en train de torpiller la justice sénégalaise, en sélectionnant ceux qui doivent croupir en prison et ceux doivent profiter des privilèges de l'Etat.

Prenant pour exemple le cas de Khalifa Ababacar SALL, l'ancien député estime que «tous les symboles sont piétinés, les sanctuaires profanés ».

«Celui qui symbolise l'Acte 3 de la décentralisation, le pouvoir local, c'est le maire de Dakar. C'est le maire des maires. On constate que de 2012 à 2017, Macky SALL est dans sa logique d'écraser les opposants. Hier, c'était le PDS. Macky et son gouvernement sont mal placés pour juger de la mauvaise gouvernance supposée de Khalifa Sall. Le chef de l'Etat a dit à Kaffrine qu'il a mis des dossiers sous son coude.

Donc, lorsqu'on n'a pas les grâces du coude de Macky, on est placé sous mandat de dépôt et les rapports de l'Ofnac et de l'Ige sont du chiffon. Que sont devenus les autres rapports ? C'est manifestement injuste et illégal. Sous Macky SALL, la loi n'est ni générale ni impersonnelle. Elle porte les habits et les ambitions de Macky SALL. Le pouvoir judiciaire est instrumentalisé. Qu'est devenu le rapport sur Pétro Tim épinglant Aliou SALL ? Pourtant, ce sont des centaines de milliards. Arcelor Mittal, ce sont des milliers de milliards » déclare le responsable libéral.

Ne s'arrêtant pas à ces observations et comme pour répondre à la dernière sortie de Serigne Bassirou GUEYE, Sada NDIAYE tire : «Ce n'est pas avec des présomptions qu'on doit mettre des gens en prison. On épilogue sur des prétendus faux qui portent sur 1,8 milliard alors qu'on ferme les yeux sur des rapports qui épinglent des responsables du régime. Le procureur n'est pas maître de ses poursuites. Il est orienté, téléguidé et manipulé. Dans ces affaires aussi graves que celles de l'Ofnac, de Aliou Sall et Arcelor Mittal, qu'attend le procureur pour s'autosaisir ? »