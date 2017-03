Sénégal: Echangeur de l'émergence - Une fuite de canalisation à l'origine de l'affaissement

Le Ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba a présidé hier, mardi 14 mars la… Plus »

Il souligne qu'« il ne s'agit pas d'une malfaçon de l'infrastructure routière ». Non sans préciser que « les équipes de l'Onas sont à pied d'œuvre pour la réparation de la fuite et Ageroute procède à la sécurisation et à la réouverture immédiate de cette brettelle ». Malgré tout, le ministère, à travers son bras technique, Ageroute Sénégal, « présente ses excuses à l'ensemble des usagers pour les désagréments occasionnés et réitère son engagement à garantir la sécurité pour tous ».

Une partie de route d'une des bretelles de sortie de l'échangeur de l'émergence s'est affaissée, suscitant l'inquiétude des populations puisque l'ouvrage n'a pas encore un an d'existence. Apportant des éclaircissements, le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, à travers l'Ageroute Sénégal, explique le phénomène par une fuite de canalisation. « Une conduite d'eaux usées de l'Onas de diamètre 800 traversant la bretelle de l'échangeur del'émergence des parcelles Assainies à Grand Médine, a souffert d'une fuite importante sous chaussée, engendrant un affaissement localisé de cette dite bretelle », indique le ministère.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.