document

L'annonce est tombée plus tôt que prévu hier matin au lieu d'aujourd'hui. Selon l'avocat de François Fillon, l'audition a été avancée, à sa demande, dans un souci de sérénité et de discrétion. Dans l'affaire des emplois présumés fictifs de sa femme et de deux de ses enfants, le candidat Fillon est mis en examen. Mis en examen pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux, ainsi que pour manquement aux obligations de déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

François Fillon avait lui-même annoncé, le 1er mars, sa convocation, le 15 mars, devant les trois juges d'instruction chargés de l'information judiciaire, en vue de sa mise en examen. Une stratégie assumée pour faire de sa mise en examen un non-événement, la dégonfler et se mettre dans une position victimaire auprès de l'opinion publique. Le candidat, en effet, se dit victime d'une enquête «exclusivement à charge» et privé du traitement dû à «un justiciable comme les autres».

Et pourtant, pendant la primaire de la droite, Fillon avait délibérément fait des différentes mises en examen de Nicolas Sarkozy son axe d'attaque, allant même jusqu'à interpeller l'histoire politique française en ces termes : « Qui imagine un seul instant le Général de Gaulle mis en examen » ? Martelant, à Sablé-sur-Sarthe, dans un discours truffé d'attaques contre l'ancien chef de l'État, mis en examen dans deux affaires, que « ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes ». Et rajoutant aussi qu'« il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable ». Puis après avoir affirmé qu'il ne se présenterait pas s'il était mis en examen, le député de Paris avait opéré une spectaculaire volte-face et réaffirmé, lundi dernier, qu'il irait jusqu'au bout de sa campagne malgré ses ennuis judiciaires.

En se rendant à la convocation des juges, François Fillon a aussi voulu opportunément changer de fusil d'épaule devant la justice, afficher son respect pour les institutions après une séquence très anti-juges. Il marque également sa différence avec Marine Le Pen qui, elle, a refusé de répondre à la convocation des juges, le 10 mars, dans le cadre de l'affaire des emplois d'assistants parlementaires présumés fictifs au Parlement européen. L'irruption Macron dans la perspective du tête-à-tête du second tour de la présidentielle avec Le Pen n'y est pas étrangère non plus.

En ayant ainsi tenté de « déminer » sa mise en examen, le candidat de la droite compte surtout pouvoir rebondir rapidement et refermer la page judiciaire aussitôt. Place à la seconde séquence dans sa stratégie. Dès ce jeudi soir, il sera à nouveau en campagne pour défendre son programme qu'il a présenté lundi, en route pour des meetings et une participation à l'Émission politique sur France 2. En espérant que d'ici là, aucune nouvelle révélation vienne la perturber. Si l'ancien Premier ministre ne se faisait pas d'illusions sur son sort et s'attendait à être mis en examen, on se demande toutefois s'il reste lucide sur ses chances de renforcer le socle électoral, autour de 20 % dans les sondages, qui lui reste fidèle et de participer au second tour de la prochaine présidentielle. Face à ses fidèles, Fillon avait défendu le « redressement de la France », la défense des « valeurs de la droite et du centre » et la « rupture de la politique menée par Hollande ».

On saura, dans deux mois, si les militants de la droite ont pu sauver le soldat Fillon, handicapé dès le départ par le discrédit et une image gravement ternie. Fillon en appelle, aujourd'hui, au peuple et à la résistance. Mais, la destruction par le scandale de sa candidature et l'étiquette maudite de « mis en examen » semblent difficiles à surmonter au regard d'un corps électoral à qui il avait demandé des sacrifices. Ces électeurs qui se plaisent à rêver que les politiques deviennent des justiciables comme les autres, et de justice pour tous sans exception...