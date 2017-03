Sénégal: Visite du général Meissa Niang à Ziguinchor - La gendarmerie déterminée à lutter contre le trafic de bois

En visite de travail dans la région de Ziguinchor, le général de division Meissa Niang, Haut-commandant de la gendarmerie et directeur de la Justice militaire, a laissé entendre hier que la lutte contre le trafic de bois va aller crescendo en Casamance. Dans cette partie méridionale du Sénégal, les forêts font l'objet d'un pillage dangereux par certains de nos compatriotes au grand dam des populations riveraines et de l'économie nationale.

Le patron de la gendarmerie nationale a, en effet, annoncé que la lutte contre le trafic illicite de bois va s'intensifier en Casamance, notamment dans la région de Ziguinchor où le phénomène a atteint des proportions inquiétantes ces dernières années. «Nous allons continuer à nous investir pleinement dans cette mission de lutte contre ce phénomène qui impacte beaucoup sur l'environnement et la biodiversité au moment où le président de la République a instruit les forces de défense et de sécurité de mener une lutte sans merci contre ces trafiquants de bois », alerte-t-il.

Le général Meissa Niang a tenu à faire remarquer que « la lutte contre le trafic illicite de bois est une activité traditionnelle de la gendarmerie, en appui au service des Eaux et Forêts et aux différentes autres structures impliquées du ministère de l'Environnement ». Il a assuré que des résultats satisfaisants ont été obtenus. Il s'exprimait en marge d'une mission de prise de contact avec les différentes unités de la légion de gendarmerie sud. « Notre mission quotidienne est d'appuyer nos hommes, de venir les voir sur le terrain, de nous enquérir de leurs conditions de travail, ainsi que des difficultés auxquelles ils sont confrontés et y apporter des solutions, avec l'appui des plus hautes autorités de l'État », a expliqué le général Niang. Et d'ajouté: « Nous avons reçu des plus hautes autorités de l'État la mission d'appuyer nos personnels en effectifs et équipements, entre autres, pour faire face à la demande de sécurité des citoyens sénégalais ».