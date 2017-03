Afrique Sebastien Migne au Congo - Claude Le Roy, triste, n'a pas digéré

En conférence de presse mardi pour commenter sa liste pour les deux prochains matchs amicaux du Togo contre la Libye (24 mars) et l'Egypte (28 mars), Claude Le Roy est revenu sur le départ de son adjoint Sébastien Migne au Congo.

«Dans un premier temps, c'est Bernard Simondi, un ami avec qui j'ai joué, qui vient à moi pour me demander si je pouvais lui donner un coup de pouce parce qu'il était au Congo et comme on me connaissait là-bas, je pourrais l'aider à booster son dossier. Ce que j'ai fait et que j'ai ensuite raconté à Sébastien. Plus tard, Sebastien me demande pourquoi ce n'est pas lui que j'ai cautionné », a raconté Le Roy devant la presse.

« Surpris, je lui ai fait savoir que je ne savais pas qu'il était intéressé et d'ailleurs il avait démenti l'information à la fédération. Après, on n'en a plus parlé et il a continué par bosser sur la liste jusqu'à lundi dernier. Avant d'entrer sur le plateau de Talents d'Afrique (ndlr : sur Canal+), je reçois un message de Sébastien qui m'annonçait : 'j'ai dit oui au Congo'. Voilà comment les choses se sont passées. Je lui ai bien dit quand je l'ai eu au téléphone : 'tu m'as bien mis dans la merde' », a ajouté le technicien français.

Le Roy n'a pas caché sa tristesse mais comprend son ancien adjoint: « Bien évidemment que je suis triste. Pas parce qu'il part, ce qui est légitime, cela fait 9 ans qu'on travaille ensemble, mais c'est la manière dont les choses se sont passées. Mais sincèrement, je lui souhaite bonne chance. J'espère qu'il va réussir là-bas. Il en a les qualités ».

Sebastien Migne a signé lundi un contrat de 2 ans avec la Fecofoot (Fédération congolaise de football) avec pour objectif de qualifier les Diables rouges pour la CAN 2019 au Cameroun. Pendant ce temps, Claude Le Roy l'a déjà remplacé par Julien Chevalier, ancien responsable de la formation à l'ASEC de Côte d'Ivoire.