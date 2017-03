Ile Maurice: Jane Ragoo - «Nos appels concernant la loi du travail sont restés sans réponse»

La carte d'identité laminée ne sera plus d'aucune utilité à partir du 31 mars, soit dans 16… Plus »

«Travayer so drwa an danzé. Nou bann amandman fondamantal pou protez drwa travayer, sé nou konba pou la zistis ek nou liberté», poursuit-elle.

La présidente de la CTSP ajoute qu'elle a aussi sollicité une rencontre avec sir Anerood Jugnauth et avec quelques ministres du MSM, notamment Showkatally Soodhun et Nando Bodha. Ces derniers sont restés insensibles à l'appel de la CTSP. «Ils nous ont fait comprendre qu'ils ne pourront pas se prononcer sur la question pour le moment car ils doivent passer par leur leader d'abord», fait-elle ressortir.

