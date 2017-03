Ile Maurice: Rodrigues reçoit une pluie d'éloges de la République

Rodrigues est un exemple au sein de la république de Maurice. C'est ce qu'a affirmé le vice-président de la République, Barlen Vyapoory, lors de son passage à Rodrigues à l'occasion de la fête de l'Indépendance. «Cela fait maintenant presque cinq ans que Rodrigues procède à la fermeture et la réouverture périodique de la pêche à l'ourite. Fermeture qui a pour objectif d'améliorer la ponte et de permettre aux jeunes ourites de grandir. Les effets de la fermeture se traduisent par la capture des ourites de plus grande taille. Cela entraîne, par conséquent, une augmentation dans le volume d'exportation», a-t-il dit.

Le vice-président de la République a également félicité l'Assemblée régionale pour les mesures, qu'il estime audacieuses, courageuses et justifiées, prises pour améliorer le secteur de la pêche. Il salue également la détermination et la débrouillardise de la population locale. «C'est un peuple qui ne se laisse pas décourager facilement. L'année dernière, les éleveurs furent durement frappés par l'épidémie de la fièvre aphteuse qui a touché le cheptel et tué près de 3 500 bêtes, bovins, chèvres, porcs et moutons confondus. L'Assemblée régionale a déboursé quelque Rs 90 millions pour dédommager ceux qui ont encouru des pertes», a-t-il indiqué.

Evoquant le secteur de l'environnement, il a, une nouvelle fois, salué la décision des autorités locales de bannir l'utilisation des sacs en plastique. «C'est un message fort de votre engagement à protéger non seulement l'environnement mais la planète toute entière. Le changement climatique est une réalité et les séquelles à travers le monde se font sentir tous les jours. Rodrigues a su apporter sa pierre à l'édifice pour la construction d'un monde meilleur.»

Par ailleurs, il s'est réjoui de constater que le dernier discours programme du Chef commissaire, Serge Clair, comporte cette grande ambition d'atteindre une production de 100 % en énergies renouvelables d'ici 2030. Ce, tout en faisant l'éloge du Chef commissaire pour son ambitieux programme quinquennal, qui comprend 16 projets majeurs pour bâtir une île Rodrigues nouvelle. «Ce sera vraiment l'île Rodrigues de nos rêves», a-t-il soutenu. Le vice-président a aussi exprimé son appréciation au sujet de la propreté de Rodrigues.

Quant à la connectivité, Barlen Vyapoory a affirmé que le câble à fibre optique deviendra une réalité très bientôt. «Le secteur des TIC est appelé à devenir un secteur émergent et surtout un pourvoyeur d'emplois pour les jeunes, tout en devenant un important pilier économique», a-t-il souligné.

Il s'est également adressé aux jeunes. «Les jeunes rodriguais sont connus pour leurs exploits dans le domaine sportif. Beaucoup ont brillé au sein des équipes mauriciennes dans des compétitions régionales et internationales», a-t-il rappelé. Il a pris pour exemple l'exploit d'Eric Milazar, médaillé d'or à trois reprises aux championnats d'Afrique et médaillé d'or aux Jeux de la Francophonie, ainsi que la performance d'Antoinette Milazar et de Bernard Baptiste. «Ce sont là des exemples à suivre», dit-il.

Tout en incitant les jeunes à prendre au sérieux leurs études académiques, il les exhorte à développer leur personnalité, leur caractère et les aptitudes nécessaires dans leur vie pratique, telles que l'esprit d'équipe, la communication, le sens de l'organisation, la ponctualité et le civisme, entre autres. «Les jeunes doivent s'organiser pour discuter des problèmes de société et proposer des solutions, ce qui leur permettra de s'épanouir.»

Des félicitations spéciales ont été adressées à Marie Pricie Angela Speville, nouvelle présidente de l'Assemblée régionale, qui démontre la reconnaissance de la capacité des femmes rodriguaises et de la jeunesse.