Ile Maurice: Convocation à la Financial Crime Unit - Les Rawat font valoir leur droit au silence

«Nous sommes humains.», Déclaration d'Adeela Rawat à sa sortie de la Central Criminal Investigation Department (CCID), à l'issue d'une convocation ainsi que celle de son époux, Claudio Feistritzer et sa sœur Laina Rawat, devant la Financial Crime Unit, mercredi 15 mars. Ils ont été interrogés dans le cadre de l'enquête ouverte dans l'affaire Seaton Investment, compagnie qui était dirigée par Adeela Rawat. Ils étaient accompagnés de leur homme de loi, Me Gavin Glover et ont, une nouvelle fois, fait valoir leur droit au silence.

Selon des recoupements, les questions des officiers de la CCID portaient sur les transactions boursières de Seaton Investment.

Adeela Rawat dit, toutefois, ne pas comprendre pour quelle raison son époux, sa sœur et elle ont été convoqués à la veille de leur comparution en cour de Curepipe. «Ils nous ont posé pratiquement les mêmes questions que la dernière fois. Je ne comprends pas la raison de cette convocation alors qu'on doit comparaître en cour demain. Cela fait deux ans que cela dure et on continue à chercher des preuves. Cela signifie beaucoup de choses», a fait ressortir la fille de Dawood Rawat.

Aucune nouvelle date n'a été fixée pour une prochaine convocation des Rawat aux Casernes à l'issue de la convocation de ce mercredi.