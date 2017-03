Afrique: L'île Maurice réduit de 40% le coût du fret aérien

Il a dit que le nouveau contexte économique mondial offre des opportunités prometteuses pour les entreprises "mais il est aussi rempli de défis". Plus que jamais, a-t-il ajouté, Maurice fait face à des pressions énormes pour soutenir sa croissance et son développement. "Nous n'avons pas d'autres choix que d'avancer en identifiant de nouvelles avenues d'expansion économique. Nous devons, donc, travailler plus dur et définir un scénario gagnant car dépendre de quelques secteurs seulement ne favorise pas la résilience. Nous devons être innovateurs et créateurs dans tout ce que nous entreprenons", a-t-il insisté.

Libreville — Le ministre mauricien de l'Industrie et du Commerce, Ashit Gungah, a annoncé, mardi matin, qu'à partir du 1er avril prochain, les entreprises qui exportent du textile vers l'Europe bénéficieront d'une réduction à hauteur de 40% du coût de leur fret aérien, grâce à un arrangement entre le gouvernement et les compagnies aériennes.

