Afrique: Assemblée générale de la CAF - Hayatou pour un 8e mandat, Raouraoua pour conserver son poste au comité exécutif

"Je veux juste que celui qui représente l'avenir du foot africain soit élu avec un programme solide, qui pourra permettre vraiment à ce continent de non seulement continuer à être un réservoir de talents, mais que ces talents puissent rester en Afrique et puissent faire du football africain, celui dont tout le monde rêve", explique-t-elle.

"Je suis convaincu que c'est dans l'unité que les progrès vont continuer et que nous pourrons continuer à progresser et à tutoyer les meilleurs", a-t-il dit .

Agé de 54 ans, il souhaite apporter de "nombreux changements" au football africain en cas d'élection, entre autres réformer la gestion financière pour plus de transparence mais aussi une redistribution plus conséquente des fonds de la CAF au profit des fédérations afin d'investir davantage dans les infrastructures.

La CAF avait changé ses statuts en septembre 2016 et le nombre maximum de mandats à la tête de l'instance est désormais limité à trois. Mais cette mesure ne prend effet qu'à partir de l'élection de 2017 et ouvre la voie au puissant président de l'instance africaine de prolonger son règne.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.