Togo: La société du numérique

L'Association togolaises des consommateurs (ATC) et l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement (ANCE) ont salué mercredi les efforts déployés par les pouvoirs publics pour offrir au plus grand nombre l'accès à la téléphonie mobile et à internet.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 2011, le nombre d'abonnés a bondi de ... 85%. Cinq millions de Togolais, sur une population de 8 millions, ont aujourd'hui un portable.

Ils sont un demi-million à avoir accès à internet, soit 7,3% de la population. Ils étaient 38.000 il y a 16 ans.

La gouvernance numérique porte donc ses fruits.

Mais, selon ces deux associations de consommateurs, des obstacles demeurent. Elles pointent du doigt en priorité les tarifs encore trop élevés

Autre frein à une croissance plus rapide, le temps nécessaire au déploiement du réseau 3 et 4G, de l'ADSL et de la fibre. C'est en cours, mais les investissements sont lourds.

Si les grandes villes sont servies les premières, les zones rurales ne doivent pas être oubliées pour éviter le développement d'une société digitale à deux vitesses.