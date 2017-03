Togo: Le secteur bancaire se porte mieux

Présent à la première réunion de l'année entre banquiers et responsables de la BCEAO, le directeur général de la BRVM (Bourse régionale des valeurs mobilières, comme aux Etats membres de l'UEMOA), Edoh Kossi Aménouvé, a incité les banques à se tourner vers la Bourse d'Abidjan et le marché régional pour lever des fonds permettant de financer l'économie et de répondre efficacement aux besoins d'investissements en faveur des PME.

L'activité bancaire, mesurée au total bilan, a progressé de 27% en un an pour atteindre 2.385 milliards à fin décembre 2016, en liaison avec les hausses des dépôts de 15% et des crédits de 16%, a indiqué mercredi Kossi Tenou, le directeur national de la Banque centrale (Bceao),

