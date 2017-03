Congo-Kinshasa: Avec 100.000 tonnes de maïs, Katumbi vient au secours de la population du Haut Katanga

On est toujours sans nouvelles des deux experts des Nations unies disparus depuis dimanche 12 mars. Plus »

La commande de ces 100 000 tonnes de maïs annoncée est, sans nul doute, une réponse aux multiples cris de larmes des filles et fils non seulement du Katanga, mais aussi du Kasaï.

Il sied de relever que par cet acte salvateur, l'ex-gouverneur du Katanga contraint à l'exil à cause de ses prises de position et ses ambitions politiques, vient à point nommé. Car, le grand Katanga croupit dans une disette inédite et jamais connue depuis quelques décennies. Actuellement, un sac de maïs dans l'ex-province du Katanga varie entre 40 et 45 dollars américains.

