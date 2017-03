Angola: Moxico - Des patients soulignent l'humanisation à l'hôpital de Luchazes

Le Président de la République et commandant en chef des Forces Armées Angolaises (FAA) a… Plus »

L'hôpital assiste quotidiennement 60 patients atteints de diverses maladies, avec plus d'emphase sur le paludisme et les infections respiratoires aiguës.

À son tour, la directrice de l'hôpital, Anabela Alves, a déclaré que malgré la reconnaissance des patients, l'unité acait besoin de quatre médecins spécialisés et trente infirmiers, pour se joindre au seul médecin et 16 infirmiers.

La patiente Madalena Tchoilo, 28 ans, a indiqué que chaque fois qu'elle va à l'hôpital, les infirmiers la reçoivent avec empressement et une grande affection, ce qui augmente la confiance et la volonté de surmonter sa maladie.

