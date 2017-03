Angola: La Police appelle les citoyens au civisme lors des prochaines élections

Luanda — Les citoyens angolais sont appelés à faire preuve de civisme lors des prochaines élections qui s'annoncent dans le pays, afin que le scrutin puisse se dérouler en ordre et en sécurité.

Prenant la parole à l'ouverture d'un recyclage des agents sur la sécurité électorale, le directeur national d'Ordre public, le commissaire-chef, Mário Santos a ajouté qu'il était nécessaire de prévenir d'éventuels changements de comportement de certains citoyens, en raison d'euphorie et d'enthousiasme.

Le responsable a estimé que le prochain scrutin requière au moins l'établissement d'une stricte collaboration entre organes de sécurité publics, l'administration électorale et les partenaires sociaux, de façon active, afin de prévenir des situations qui peuvent perturber l'ordre et la tranquillité publics.

Les élections étant un grand événement politique qui engage toute la société, il revient donc à la Police le devoir d'assurer l'ordre et la sécurité durant leurs différentes étapes, a-t-il affirmé.

Soulignant que l'enrôlement électoral en cours dans le pays se déroulait normalement, il a néanmoins ajouté qu'en phase suivante, c'est-à-dire celle de la campagne électorale proprement dite, la Police devrait assurer la sécurité des dirigeants politiques durant la tenue des meetings populaires, et la prévention des querelles entre militants ou sympathisants des partis politiques.

Assurer la sécurité des électeurs durant le scrutin, protéger et escorter les urnes des Commissions électorales jusqu'aux lieux de vote et vice-versa, et renforcer les niveaux de sécurité des endroits où seront installés les bureaux de vote, et assurer la sécurité des observateurs étrangers, sont d'autres tâches à remplir par la Police, a précisé le directeur national d'Ordre public.

Les directeurs provinciaux d'Ordre public et les chefs de postes de commandement provinciaux participent à ce recyclage, qui se déroule à l'Institut Supérieur des Sciences Policières et Criminelles, et dont les principales disciplines sont la Législation électorale, la Gestion d'un Public nombreux, le Contrôle des Grands événements, l'Ethique policière et le Planning opérationnel.