Angola: Huíla - Création des pôles de développement industriel

Lubango — L'Exécutif angolais a approuvé les programmes visant à créer les pôles industriels afin de rendre dynamique et développer le secteur, à travers des partenariats publics et prives dans le pays, a informé mardi à Lubango (Huila), la ministre de l'Industrie, Bernarda Gonçalves Martins.

Dans une déclaration faite lors d'une rencontre avec le gouverneur provincial de Huila, João Marcelino Tyipinge, dans le cadre de sa visite de quelques heures à Lubango pour évaluer le fonctionnement du secteur, elle a affirmé que les pôles de provinces de Cabinda, Benguela et de Huambo existaient déjà.

La gouvernante a informé que le ministère travaillait avec les gouverneurs provinciaux en vue de céder les superficies pour le fonctionnement de ces pôles. A cet effet, le gouvernorat de Benguela a cédé un espace de 100 hectares dans la localité de Canjala.

"Notre intention est de créer dans les municipalités du pays des espaces de développement industriel, et pour cela, Huila doit déjà préparer les terrains pour que les techniciens puissent faire le lotissement, et plus tard les remettre à la disposition des investisseurs ».

Selon elle, l'Etat doit mettre dans les pôles industriels, des infrastructures d'appui, comme l'énergie, l'eau et tant d'autres, surtout que l'Exécutif n'a plus de conditions pour implanter des fabriques publiques, et le secteur privé est appelé à relancer le secteur.