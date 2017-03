Angola: Huíla - Le pays est autosuffisant en eau minérale et matériaux de construction

Le Président de la République et commandant en chef des Forces Armées Angolaises (FAA) a… Plus »

En raison de la crise financière que connaît le pays, le ministre a assuré que le pays deviendrait à court terme autosuffisant d'autres biens et services et cesserait de dépendre entièrement des importations, ce qui permettrait de diversifier l'économie nationale.

Bernarda Gonçalves Martins a informé que l'Angola, en raison de la quantité et la qualité des produits fabriqués par les usines dédiées à la production de matériaux de construction, exporte déjà des marchandises vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique.

Il a indiqué que, en plus de l'eau de table, le pays était depuis plus de cinq ans sans importer des matériaux de construction, résultant de la mise en œuvre de divers produits manufacturés dans presque tous les pays.

«Aujourd'hui, nous comptons dans le pays sur 50 sociétés de production d'eau dans le pays et donc on n'a pas besoin d'importer, il est clair que les lois du commerce international exigent que certains pays soient autosuffisants et nous laissons entrer certains produits", a-t-il souligné. Pour elle, le pays n'a pas besoin d'importer de l'eau de table parce que l'Exécutif a créé le mécanisme pour que la classe entrepreneuriale s'engage dans ce segment et l'exemple vient de la province de Huila, qui dispose de cinq unités de production d'eau, qui exporte déjà vers les pays de la région australe.

