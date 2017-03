Cameroun: Lutte contre Boko Haram - L'opération « Thunder 2 » en images

Le bilan de cette opération est lourd pour les membres de la secte islamiste, tel que l'a révélé lors de son point de presse avant-hier, le ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary. Une soixantaine d'entre eux ont été neutralisés et d'autres ont été faits prisonniers, de nombreux matériels utilisés par Boko Haram ont été détruits ou saisis, au même titre que des armes de guerre. Bien plus, l'opération a permis de libérer environ 5 000 personnes qui étaient détenues en otages par les terroristes.

Entre le 26 février et le 7 mars 2017, les forces de défense camerounaises ont conduit une vaste opération de ratissage le long de la frontière et en territoire nigérian. Baptisée « Thunder 2 », elle a été conduite sous la bannière du secteur 1 de la Force mixte multinationale, appuyée par les opérations « Alpha » et « Emergence 4 » et en synergie avec les forces armées nigérianes.

