Congo-Kinshasa: Campagne contre les maladies tropicales négligées à Idjwi

Le gouvernement provincial du Sud-Kivu organise du 16 au 19 mars une campagne contre les maladies tropicales négligées, dans le territoire d'Idjwi. Il s'agit de la filariose-lymphatique, la schistosomiase urinaire et l'helminthiase.

«En faisant des enquêtes en 2015 et 2016, on a trouvé que parmi les grandes maladies tropicales négligées, il y avait 10% de personnes qui souffrent de la schistosomiase, 13% souffrent de la filariose lymphatique et 90% de la population d'Idjwi souffrent de l'helminthiase et cela a poussé le gouvernement provincial à faire tout son possible pour que la population soit protégée de ces maladies qui sont aussi invalidantes et graves», affirme Docteur Claude Bahizire, le chargé de communication à l'Inspection provinciale de la santé au Sud-Kivu.

Il a également indiqué que cette campagne va s'organiser avec l'appui de l'organisation Amani Global Work.

«On va utiliser les distributeurs des médicaments qui vont passer de porte à porte pour que toutes les personnes ciblées puissent bénéficier de ces médicaments qui vont les protéger contre ces maladies tropicales négligées», a conclu docteur Claude Bahizire.