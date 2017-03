Congo-Brazzaville/Mauritanie: Trois nouveaux et des retours dans la liste de Sébastien Migné

La Fécofoot a rendu publique, ce mercredi soir, une liste de 20 éléments (2 gardiens et 18 joueurs de champs) convoqués pour affronter la Mauritanie la semaine prochaine à Nouakchott, en match amical. Une liste composée avec trois nouveaux venus (Ngassaki, Mayembo et Pambou), de nombreux retours (N'Ganga, Mafoumbi, Avounou, Koubemba... ) et qui sera complétée par quatre joueurs locaux d'ici la fin de la semaine.

Deux jours après avoir signé son contrat, Sébastien Migné, le nouveau sélectionneur du Congo, a composé sa première liste. En vue du match amical des Diables rouges face aux Mourabitounes de Mauritanie, le 27 mars à Nouakchott, le technicien français a puisé 20 noms parmi les joueurs présélectionnés par la Fédération la semaine dernière (avant les 15 jours de carence des règles Fifa).

Le sélectionneur appelle ainsi des visages connus lors des deux ans de règne de Claude Le Roy, dont il fut l'adjoint chez les Diables rouges. Mais parmi les 14 joueurs qui avaient joué sous les ordres du trio Le Roy-Migné-Ngata, certains font figure de revenants : Mafoumbi (blessé depuis août 2016), Avounou, N'Ganga, Koubemba, Ndinga, Oniangué (écartés de plus ou moins longue date par Pierre Lechantre).

Clevid Dikamona, appelé pour la première fois puis désavoué Pierre Lechantre, fera la connaissance du nouveau sélectionneur. Ecarté par Claude Le Roy en janvier 2015, juste avant la CAN, puis devenu un titulaire presque indiscutable sous les ordres de Lechantre, Jordan Massengo retrouvera Sébastien Migné, qui avait à l'époque milité, en vain, qu'il soit du voyage à Bata.

Duo phare des Diables rouges depuis septembre 2014, le tandem Bifouma-Doré est sur la liste, comme Ondama, l'intenable Ganvoula (9 buts cette saison en Jupiler League) et la doublette « albanaise » Ndockyt-Nkounkou. Il y a fort à parier que la présence de l'Angevin fasse couler de l'encre en raison d'un temps de jeu minuscule cette saison (428 minutes en équipe première).

Mais elle s'explique probablement, en partie, par les absences de trois ex-futurs nouveaux renforts offensifs : Christopher Maboulou (blessé), Dylan Bahamboula (excusé pour cause raisons familiales) et Alan Dzabana (un rapport avec son premier contrat pro?). Comme le Lyonnais, le prometteur Eden Massouema aurait été encouragé par son entourage à prolonger sa réflexion (à quel sujet ?), alors que Tobias Badila et Emmerson Illoy-Ayyet ont décliné la main tendue par la Fécofoot.

« Seuls » trois éléments feront donc leurs premiers pas dès le 20 mars à Kintélé : Exaucé Ngassaki, qui pointe le bout de son nez à Caen (3 convocations et 1 apparition en Ligue 1), ne sera pas trop dépaysé, à quelques kilomètres de la Djiri où il s'est révélé.

Mais pour Yves Pambou Loembet, précoce milieu de 21 ans, et Fernand Mayembo, robuste (1m84, 86 kilos) défenseur prêté par Niort à Grenoble, ça sera une grande découverte. Et surtout l'occasion de s'intégrer dans le groupe, alors qu'un nouveau cycle commence.

Ce jeudi, au CNFF, le nouveau sélectionneur national donnera sa première conférence de presse et répondre aux questions des journalistes. Et d'ici la fin de la semaine, il devrait révéler les nims des quatre joueurs locaux retenus pour étoffer le groupe. Avec probablement des éléments défensifs pour renforcer un secteur où seul Marvin Baudry, désormais stablisé dans l'axe, et Francis N'Ganga peuvent faire valoir de la régularité cette saison (27 matchs pour le premier, 24 pour le second).

La liste des 20 Diables rouges

Gardiens

Christoffer Mafoumbi (Free States Stars/Afrique du Sud/1re division), Pavel Ndzila (Etoile du Congo)

Défenseurs

Marvin Baudry (Zulte-Waregem/Belgique/1re division), Arnold Bouka Moutou (Dijon/France/1re division), Fernand Mayembo (Grenoble/France/4e division), Clevid Dikamona (Bourg-en-Bresse/France/2e division),

Milieux

Jordan Massengo (Union-Saint-Gilloise/Belgique/2e division), Prince Oniangué (Bastia/France/1re division), Durel Avounou (Caen B/France/5e division), Delvin Ndinga (Lokomotiv Moscou/Russie/1re division), Yves Pambou Loembet (DAC Dunajska Streda/Slovaquie/1re division), Merveil Ndockyt (FK Tirana/Albanie/1re division)

Attaquants

Moïse Nkounkou (FK Tirana/Albanie/1re division), Fabrice Ondama (WAC/Maroc/1re division), Thievy Bifouma (Osmanlispor/Turquie/1re division), Fodé Doré (Angers/France/1re division), Sylver Ganvoula (Anderlecht/Belgique/1re division), Kévin Koubemba (CSKA Sofia/Bulgarie/1re division), Exaucé Ngassaki (Caen/France/1re division)