Afrique: La liste d'Hervé Renard pour les matchs contre le Burkina et la Tunisie

Le sélectionneur du Maroc Hervé Renard a communiqué sa liste pour les matchs amicaux du 24 et du 28 mars prochains respectivement contre le Burkina Faso et la Tunisie dans le cadre de la journée FIFA. Ils sont au total 25 joueurs qui prendront part à ces deux rencontres qui auront lieu au Grand Stade de Marrakech. Il faut dire qu'Omar El Kaddouri, Youssef El Arabi et Rachid Alioui qui ont joué la Coupe d' Afrique des Nations au Gabon ne sont pas sur la liste. En revanche, le technicien français a fait appel à Younès Belhanda et à Sofiane Boufal, absents de la CAN 2017.

