Afrique: Macky Sall exhorte la communauté cinématographique à persévérer dans la créativité et l'innovation

communiqué de presse

Dakar — Le président de la République a exhorté mercredi l'ensemble de la communauté cinématographique nationale, à persévérer dans la créativité et l'innovation, en vue de faire du renouveau du cinéma sénégalais, un pilier majeur du développement de l'industrie culturelle au Sénégal et en Afrique, a appris l'APS.

Macky Sall a renouvelé tout le soutien de l'Etat au monde de la culture lors du Conseil des ministres qu'il a présidé le même jour au Palais de République.

Le communiqué du Conseil des ministres indique que le président Sall a apprécié "le renouveau et le développement de l'industrie cinématographique sénégalaise, suite aux distinctions obtenues par nos réalisateurs, producteurs et cinéastes, au dernier -Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou- FESPACO".

Le Chef de l'Etat adresse, au nom de la Nation, ses chaleureuses félicitations à Alain Gomis (Etalon d'Or du Yennenga et prix du meilleur son), à Ousmane William Mbaye (prix du meilleur documentaire et prix de l'Union Européenne-ACP), et à Abdoulah Wone (prix de la meilleure série télé), ajoute le texte.