Congo-Brazzaville: Concertation de Ouesso - L'Upads explique les raisons de sa participation

C'est la fin de l'attente et de l'austérité pour les quelque 15 000 boursiers de l'université… Plus »

Malgré l'embellie économique connue par le pays ces dix dernières années, marquée par les budgets excédentaires, une forte épargne à la banque centrale et la réduction de la dette extérieure à près de 90%, le Congo ne devrait plus connaitre un recul économique de cette nature, a-t-il fait savoir.

Répondant à une question d'un journaliste relative à la place qu'occupe son parti au sein de l'opposition, Pascal Tsaty Mabiala a précisé que l'opposition politique congolaise actuelle est circonstancielle parce qu'elle n'est pas structurée et manque de programme et de projet politiques.

Contrairement à ce que la rue et la toile inventent tous les jours, a-t-il poursuivi, la présence de l'Upads à Ouesso n'a été ni un temps perdu, ni une compromission. « Dans les jours à venir, nous allons poursuivre les échanges avec le ministère en charge des élections en vue d'envisager le processus de recomposition de la Commission nationale électorale indépendante et commencer à préparer les prochaines échéances électorales dans les conditions que nous souhaitons les meilleures afin de garantir la sincérité du vote et la légitimité des élus », a-t-il relevé.

Le conférencier a indiqué que l'Upads mène un combat politique démocratique et pacifique. A la lumière du constat fait sur le non-respect des conclusions des précédentes concertations politiques, a-t-il déclaré, l'Upads est allée à Ouesso avec des suggestions relatives à l'organisation d'un recensement couplé à la biométrie, la recomposition de la Commission nationale électorale indépendante, la réalisation d'un découpage électoral transitoire et minimal, ainsi que le plafonnement des dépenses de campagne électorale.

