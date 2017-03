Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Le conseiller municipal Romi Oyo annonce plusieurs activités dans sa circonscription de Ouenzé

Le conseiller Romi Oyo a étalé son programme annuel à la presse le 14 mars. Il a annoncé également la possibilité pour lui de se positionner aux prochaines élections législatives si sa base le lui autorise.

Elu conseiller municipal du cinquième arrondissement de Brazzaville, Ouenzé, sous le label de l'association Avita 56, Romi Oyo, a annoncé un vaste programme d'actions humanitaires qu'il va lancer de façon continue dès cette deuxième quinzaine du mois de mars jusqu'à la fin de l'année 2017.

« Je vais relancer les activités au niveau de ma circonscription du cinquième arrondissement de Brazzaville, Ouenzé, où j'ai été élu conseiller municipal. J'ai été toujours présent avec mes mandants, voilà pourquoi, nous sommes en train de travailler sur un planning donné. Nous allons lancer plusieurs activités à compter de cette deuxième quinzaine du mois de mars jusqu'à la fin de l'année 2017. Je le fais aussi en tant que fils de Ouenzé, en apportant un petit geste à mes parents ( les mamans, les papas, les sœurs, frères et fils) », a déclaré Romi Oyo.

Le conseiller municipal a profité de l'occasion pour dresser le bilan des activités phares qu'il a menées en 2016. L'année dernière, dit-il, il a organisé en janvier la visite des malades de la circonscription de Ouenzé ; la visite des personnes âgées en leur apportant un petit sourire. Avec la naissance de la fondation Harris Oyo présidée par Cecilia Oyo et dont il est le président d'honneur, ils ont remis des kits scolaires complets (cahiers, sacs, etc.) à plus de deux cents (200) élèves de Ouenzé à l'occasion de la rentrée scolaire, et effectué la visite des enfants malades du service pédiatrique de l'hôpital de Makélékélé.

Le conseiller Romi Oyo a organisé pour les jeunes de sa circonscription, des championnats de judo ainsi que celui de football (qu'il organise d'ailleurs chaque année). Avec l'association Lissanga 242 dont il est le fondateur avec Marc Alain, ils ont organisé la conférence sur le harcèlement en milieu scolaire, vu qu'il y a plusieurs formes de harcèlements parmi lesquels le harcèlement sexuel. Ils ont participé aussi à la journée nationale du planting d'arbres à Kintélé. Le 28 novembre, ils ont organisé avec le secrétaire général de l'association Lissanga 242, Ulrich Mikia, une causerie débat sur la proclamation de la République. Le conseiller Romi Oyo a clôturé l'année 2016 par la visite de proximité des enfants de Ouenzé en leur apportant du sourire.

A la question de savoir s'il se présentera aux prochaines élections législatives, Romi Oyo, a répondu avec les mots qu'il faut. « La constitution de notre pays que nous avions votée, permet à tous les Congolais de se positionner à ces échéances, pourvu qu'on dépasse 18 ans d'âge. A ce que je sache, j'ai plus de 18 ans, donc si ma base me demande de continuer, je vais continuer avec elle. Par contre, si elle me demande d'observer, je ferai sa volonté. Aussi, je n'ai peur de personne, car l'adversaire, on l'affronte. Notre logo c'est le Tam-Tam. Il y a un dicton qui dit : « Un enfant joue au Tam-Tam et les grandes personnes dansent ». Si la population veut de moi comme député, je ne vais pas refuser. C'est elle qui a fait de moi conseiller, c'est elle aussi qui fera de moi député ».

Concernant la célébration de la Journée internationale de la femme, le conseiller Romi Oyo, pense que le nécessaire pour les femmes, ce n'est pas de s'habiller, mais plutôt de défendre leurs droits, chose qu'elles ne font presque pas.