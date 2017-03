Congo-Kinshasa: Division 1 / Zone centre sud - Dibumba résiste à Lupopo

En match retard dans la Zone de développement centre sud, l'AC Dibumba a fait un match à égalité à Kananga avec le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi (1-1). Pour sa part, le président de la Ligue nationale de football, Jeef Kapondo, annonce le démarrage sans trêve du Play-Off de la Division 1, juste après la fin de la phase des groupes prévue probablement pour le 22 mars.

L'AC Dibumba n'a pas perdu, le 14 mars, au stade des Jeunes de Kananga au Kasaï central, face Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Score de la partie : un but partout. C'était un match en retard de la 12e journée de la zone de développement centre sud du 22e Championnat national de football. Adeba de Dibumba a ouvert la marque à la 15e minute et Alidor Kayembe a égalisé à la 18e minute. Et le score n'a plus bougé jusqu'à la fin de la partie. Pour sa première participation à la phase des groupes de l'élite du football national dans la zone centre sud, la formation d'AC Dibumba a réussi à se maintenir et ne sera donc pas reléguée au championnat provincial de football du Kasaï central.

Dans une autre rencontre de cette zone de développement, l'AS New Soger de Lubumbashi a été tenu en échec par la formation d'Océan Pacifique de Mbuji-Mayi, au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, par la marque de zéro but partout, en match de la 15e journée. Il reste encore deux rencontres sur ce site avant la fin de la phase des poules, notamment le derby lushois entre le FC Saint-Éloi Lupopo face au TP Mazembe et la confrontation entre l'AS New Soger et le FC Lubumbashi Sport.

Classement zone centre sud

En attendant l'organisation de ces deux rencontres, le TP Mazembe est premier de cette zone de développement avec 42 points en 17 matchs joués et un goal différence de +34, suivi de Sanga Balende, 42 points également, mais après 18 matchs livrés et un goal différence de +23. CS Don Bosco occupe la troisième position avec 37 points en 18 matchs et un goal différence de +14, devant le FC Saint-Éloi Lupopo (22 points en 16 matchs et un goal différence de -2. JS Groupe Bazano prend la cinquième position avec 21 points en 16 matchs et un goal différence de -1, talonné par FC Lubumbashi Sport, 17 points en 17 matchs. AC Dibumba sauve sa saison en occupant la septième place avec 17 points en 17 rencontres, se plaçant devant FC Océan Pacifique (16 points en 17 rencontres). Le FC Simba de Kolwezi se retrouve à la neuvième position avec 16 points, alors que l'AS New Soger est lanterne rouge avec 5 points seulement engrangés. Clairement, les trois clubs qualifiés pour le play-off sont TP Mazembe, Sa Majesté Sanga Balende et CS Don Bosco.

V.Club, DCMP et Renaissance du Congo au Play-Off

Dans la zone ouest, la Ligue nationale de football doit organiser les matchs entre Shark XI FC contre FC Renaissance du Congo et V.Club opposé au Racing Club de Kinshasa. Dans cette zone de développement, l'AS V.Club, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) et le FC Renaissance du Congo ont déjà composté leurs tickets respectifs pour le Play-Off. L'on attend la décision de la Ligue nationale de football sur les deux qualifiés de la Zone Est où un litige serait pendant entre l'AS Dauphin Noir et Bukavu Dawa. Deux équipes devront accéder au Play-Off sur ce site, mais trois clubs sont à égalité de points, notamment Bukavu Dawa, Muungano et Dauphin Noir.

Le président du comité de gestion de la Ligue nationale de football, Jeef Kapondo, a déclaré qu'il n'y aura pas de trêve entre la phase des groupes qui pourra s'achever le 22 mars et le coup d'envoi du Play-Off. Le championnat national, a-t-il dit, a perdu beaucoup de temps à commencer par sa suspension par l'ancien ministre des Sports, Denis Kambayi, la trêve de la Coupe d'Afrique des nations et les rencontres des compétitions africaines interclubs. Quatre clubs du pays sont encore en lice en Ligue des champions (Mazembe et V.Club) et en Coupe de la Confédération (FC Renaissance et Sanga Balende).