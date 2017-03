Congo-Brazzaville: Musique traditionnelle - « Demande aux esprits Kongo », un merveilleux spectacle présenté par le groupe Ngoma za Kongo

C'est au Centre culturel russe (CCR) de Brazzaville que ce groupe a présenté un spectacle impressionnant la fin de la semaine dernière, à l'occasion de la Journée internationale de la femme.

Groupe composé de plusieurs artistes en perpétuelle recherche de nouvelles sonorités en s'inspirant des traditions Kongo, le groupe Ngoma za Kongo représente une grande diversité des sons et couleurs Kongo. Le nouveau spectacle qu'il a présenté au CCR a été monté en 2016. Il s'intitule « Demande aux esprits Kongo ». Quatre artistes dont deux dames et deux hommes ont presté au cours de ce spectacle extraordinaire très riche en musique et danse.

En effet, le public a assisté à un concert à deux parties sous la chorégraphie de Simplice Caroline Jam Boukaka. La première étant consacrée aux danses traditionnelles mais un peu améliorées, avec un look plus ou moins moderne. La deuxième, par contre, est consacrée aux rites Kongo. Au cours de cette deuxième partie, les artistes se sont habillés en soutanes rouges, l'habillement de leurs ancêtres. « Ce soir, nous avons présenté un spectacle que nous venons de monter. C'est sa première présentation publique. Nous n'avons pas au préalable donné un répertoire au public dans le but de leur laisser dans leur soif. D'habitude, lorsqu'on fait des spectacles, nous les présentons d'abord au public. Mais, cette fois-ci, vu que c'est pour la première fois que nous le présentons, nous avons voulu d'abord tester la réaction du public. Prochainement, nous donnerons tous les détails du spectacle au public. Cependant, pour nous, le spectacle était une réussite totale dès lors que la salle a vibré et le public est sorti satisfait. Quant à notre prochaine prestation, nous comptons jouer à l'Institut français du Congo d'ici la fin du mois d'avril », a déclaré son directeur artistique, Léonard Baniekona.

Pour le directeur du CCR, Sergey Belyaev, cela a été un moment important pour eux d'organiser ce concert à l'occasion de la Journée internationale de la femme qui est célébrée aussi par les Nations unies. « Nous avons invité un groupe musical qui est très connu au Congo, Ngoma za Kongo. C'est un groupe qui a déjà donné un concert magnifique dans notre salle. Mais, cette fois-ci, c'était une nouvelle composition du groupe avec des instruments très diversifiés, avec quatre artistes qui ont livré un concert donné normalement par dix personnes. Le concert a connu une audience importante avec la présence des ambassadeurs, de la représentante de l'Unesco au Congo, de la représentante de l'Agence française du développement. Cette audience a été motivée par la culture traditionnelle congolaise. Les expatriés présents à ce concert ont découvert cette culture », a-t-il expliqué.

Quant à la prochaine prestation musicale au CCR, Sergey Belyaev a dit qu'elle aura lieu le 8 mai à l'occasion de la fête de la victoire de l'Europe (fin de la guerre mondiale en Europe). Ce concert sera donné par le Chœur Sanctus, qui a déjà presté dans cette salle. Mais, entre-temps, le CCR aura bien d'autres activités qu'ils énuméreront dans leur brochure.

Notons que Ngoma za Kongo a été créé en 1999 par l'entrepreneur culturel et touristique Léonard Baniekona pour promouvoir la musique et la danse traditionnelles Kongo. Depuis sa création le groupe, qui est à la disposition des producteurs et festivals du monde entier, a fait plusieurs tournées en Afrique, aux USA et en Europe.