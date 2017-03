Congo-Brazzaville: Le Lions Club Brazzaville Bokassi et la société Averda en guerre contre l'insalubrité

C'est la fin de l'attente et de l'austérité pour les quelque 15 000 boursiers de l'université… Plus »

Cette lutte contre l'insalubrité a mobilisé plus d'une vingtaine de personnes dont 15 manœuvres d'Averda et quelques lions venus participer à l'opération.

« Je vous invite au civisme en déposant les ordures dans les bacs prévus à cet effet. Cela va vous faire éviter certaines maladies graves comme le paludisme et le choléra », a déclaré Olive Ngono Nkoa lors du lancement de l'opération avant d'appeler tous les tenanciers et tenancières des restaurants de la place à les mettre en valeur afin d'engager le combat de la propreté.

La présidente du Lions Club Brazzaville Bokassi, Olive Ngono Nkoa, accompagnée des responsables d'Averda, a lancé le samedi 11 mars une opération d'hygiène et d'assainissement dont l'objectif est de « nettoyer l'entrée du Beach jusqu'à la zone des restaurants » en vue de créer un cadre de vie sain et agréable et d'éviter aux populations de nombreuses maladies liées à la saleté.

