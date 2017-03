Congo-Brazzaville: Bonaventure Boudzika « Ceux qui rejettent les résultats de Ouesso sont contre l'évolution du pays »

C'est la fin de l'attente et de l'austérité pour les quelque 15 000 boursiers de l'université… Plus »

B.B : Compte tenu de l'étendue de certaines circonscriptions, nous avons décidé de la création de quelques entités administratives. De même, nous avons régularisé les situations administratives de Nkayi ; de Mossendjo et celle de Ouesso. Chaque exigence a un coût. Le pays avance, au fur et à mesure qu'il va de l'avant il est soumis aux exigences. Il est donc important qu'on s'arrime au rythme de l'évolution du pays. Cela vaut la peine malgré la crise sinon les populations qui habitent ces zones ne seront pas représentées à l'hémicycle. A Ouesso, à cause de cette situation économique, nous avons décidé que le grand découpage électoral se fasse après 2018. Nous avons soulevé par exemple le cas de la circonscription électorale de Madibou qui est plus vaste que les arrondissements 1, Makélékélé et 2, Bacongo réunis.

A chaque concertation, nous commençons toujours par faire l'évaluation des recommandations adoptées lors des éditions précédentes. Je puis vous rassurer que le maximum des points qui garantissent la transparence ont déjà été obtenus lors des concertations passées, notamment celle organisée à Sibiti qui avait obtenu le bulletin unique et celle de Dolisie qui elle, avait arraché le recensement administratif. A Ouesso par contre, nous avons statué sur les acquis de toutes les éditions précédentes. Nous avons également réaffirmé la nécessité d'appliquer la biométrie, mais aussi et surtout la loi sur les partis politiques.

