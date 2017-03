Congo-Brazzaville: Vers l'érection d'un musée national numérique à Brazzaville

C'est tenant compte de la valeur patrimoniale d'une nation, d'un peuple et de ses richesses naturelles, surtout pour les pays du Bassin du Congo, que Patrick Nkounkou, responsable de ce projet entend monter le Musée national numérique (M2N) à Brazzaville.

L'objectif visé par ce musée est de proposer un endroit où les générations actuelles et à venir peuvent connaître par le biais de témoignages, documents et objets de toutes sortes, grâce aux nouvelles technologies d'archives et de conservations numérisées.

En effet, Patrick Nkounkou est parti du constant selon lequel, il y a la fragilité de la paix dans les Etats ou régions africaines, du fait des guerres ; des catastrophes naturelles et humaines, provocant des pertes inestimables des trésors historiques et documentaires. Dès lors, réunir ces archives dans un endroit propre à garantir leur préservation et à optimiser leur consultation se révèle être d'une importance fondamentale.

Selon la coordination du M2N le future musée sera aussi un centre de documentation et d'information numérique sur les valeurs, coutumes et histoires, pour les droits de l'homme dans le but de conserver les archives.

Le bureau de pilotage de la mise en œuvre de ce projet pourrait être constitué d'ici fin 2017. Il aura pour buts : créer une galerie d'exposition permanente et une autre temporaire de matériaux de nouvelles technologies de dernière génération et documents d'archives faisant partie de la mémoire des bibliothèques vivantes.

De la même manière, un autre organisme du programme pour les bibliothèques et archives patrimoniaux, serait mis en place, pour la préservation et récolement de 2004 fichiers. Ce travail sera réalisé après accord et validation dudit projet. En mi-avril 2017, le comité procèdera à la sauvegarde des fichiers sur supports électroniques. Le programme Congo News Arts et Labels, jouera le rôle de coordination de la numérisation des œuvres artistiques et culturelles, incorporées dans un système digital, téléchargeable et payant.

Quant au site devant abriter le musée national numérique, l'étude préalable est faite par le cabinet d'architecture. L'avant-projet du bâtiment a été réalisé par l'équipe de la Start up, Ipat Design Innovation. Le souhait de la coordination est d'inaugurer ce musée national numérique pendant la onzième édition du Festival panafricain de musique (Fespam).