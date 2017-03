Congo-Kinshasa: Kasaï central - Situation toujours tendue à Kananga

Une certaine opinion regrette que la paix ne soit pas revenue à Kananga en dépit du passage du vice-Premier ministre chargé de l'Intérieur venu résoudre la crise qui sévit au chef-lieu du Kasaï central depuis plusieurs mois.

La situation reste toujours tendue au Kasaï central nonobstant l'arrivée dans la province du vice-Premier ministre chargé de l'Intérieur venu prendre langue avec les miliciens Kamuina Nsapu, principaux fauteurs de troubles dans la région. Alors qu'il était à son deuxième jour à Kananga, chef-lieu de la province, où déjà il s'activait en prenant les contacts nécessaires, Ramazaniu Shadari fut surpris par un regain de violence perpétré par les miliciens. Ces derniers ont, en effet, fait irruption dans la ville, la mettant sens dessus dessous jusqu'à chercher à incendier l'une des maisons du gouverneur Alex Kandé, responsable selon eux, de la mort de Kamuina Nsapu, le chef coutumier de qui ils se revendiquent, tué il y a quelques mois dans la foulée d'une opération militaire.

Dans plusieurs communes de Kananga, on a signalé des affrontements entre les forces de l'ordre et les Kamuina Nsapu. Des tirs de dissuasion de policiers auraient créé un mouvement de panique dans la ville qui a mis du temps pour retrouver sa quiétude. La vague de violence s'est propagée vers les autres provinces telles que le Sankuru et le Kasaï-Oriental qui ont également connu des troubles.

Cette situation n'a hélas pas découragé Ramazani Shadari qui a poursuivi sa mission comme si de rien n'était. Après Kananga, il s'est rendu à Lusambo dans la province du Sankuru où un commissaire de police avait été tué par de présumés éléments Kamuina Nsapu, puis à Mbuji Mayi, Mwene Ditu et Lomami, des villes qui n'échappent pas à la folie meurtrière de la milice de Kamuina Nsapu. Après cette itinérance, le ministre de l'Intérieur retournera à Kananga pour discuter avec les membres de la famille biologique du chef coutumier Kamuina Nsapu décédé afin de connaître leurs desiderata et voir comment trouver un terrain d'entente, au nom de la paix et de la stabilité de la région.