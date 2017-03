Congo-Kinshasa: Dialogue de la Cénco - Les parties prenantes à la table de négociations

On est toujours sans nouvelles des deux experts des Nations unies disparus depuis dimanche 12 mars. Plus »

D'ailleurs, lors de sa 2e convention tenue le 14 mars afin de décider des actions à mener et des orientations importantes pour la survie de cette plate-forme, la Dynamique de l'opposition a décidé l'exclusion de ses rangs de Joseph Olengha Nkoy et le groupe d'opposants auteurs de la fronde au sein du Rassemblement de l'opposition. Ce renvoi définitif de la Dynamique est également motivé par leur rapprochement à Katebe Katoto.

Mais déjà le tandem Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi a suffisamment pris de l'avance sur l'autre camp. Car, l'on note qu'Olengankoy aurait été éconduit lorsqu'il est allé proposer à la Cénco ses trois noms pour la primature. Pour la Cénco, Félix Tshisekedi reste le seul répondant du Rassemblement auprès des évêques. Donc, ces réalités font penser que les problèmes au sein du Rassemblement sont d'ordre interne et que sur le plan externe, surtout face aux évêques, le problème ne se pose plus, l'absence d'Étienne Tshisekedi est déjà comblée.

Pendant que ces discussions entre la majorité présidentielle et l'opposition veulent se relancer, le Rassemblement reste sécoué par une crise interne. Le trou béant laissé par la disparition inopinée d'Étienne Tshisekedi est loin d'être couvert. Les deux camps : ceux qui sont avec Olengankoy et ceux qui sont derrière Félix Tshisekedi (président) et Pierre Lumbi (président du Comité de sages) continuent à rechercher, chacun, leur légitimité.

Les travaux sur l'Arrangement particulier reprennent, ce 16 mars, sur fond de crise au sein du Rassemblement et de guéguerre entre l'UDPS et le gouvernement sur le lieu d'enterrement d'Étienne Tshisekedi.

