Afrique: Marché de l'Investissement - Les opérateurs congolais exhortés à saisir les opportunités du forum de Casablanca

Rassurant la ministre de la disponibilité d'Attijariwafa d'accompagner le Congo, dans le cadre de ses ambitions d'émergence et l'épanouissement des PME, le directeur général de Crédit du Congo, Mohammed Mejbar, à quant à lui, invité les opérateurs congolais à se doter d'une vision et des stratégies en droite ligne avec les objectifs fixés.

« Crédit du Congo, à la différence des sept dernières années, s'intéresse de plus en plus au financement des PME, en vue de leur développement », a précisé EL Kiram, soulignant que son groupe s'est résolu dans la création des Leasing qui est une offre spéciale dédiée à la Petite et moyenne entreprise.

Fort de l'expérience marocaine qui se situe à une longueur d'avance du fait de son programme « Maroc vert » qui est le principal secteur économique de ce pays, le directeur général adjoint du Crédit du Congo, filiale du Groupe Attijariwafa bank, EL Kiram, a encouragé les autorités congolaises, mais aussi les opérateurs à tourner vers différentes filières en attente de développement. Il s'agit des secteurs de l'agroalimentaire, de l'agro-industrie, du tourisme, de l'artisanat, de l'habitat et du BTP (bâtiment et travaux publics) pour lesquels le Maroc figure parmi les pionniers au niveau continental.

Ainsi, au regard du potentiel considérable que dispose le Congo, la ministre qui représente, pour la première fois , le Congo au plus haut niveau depuis la première édition, en 2010, a insisté sur la nécessité de voir les opérateurs congolais tirer le maximum de profit et prendre conscience de la responsabilité qui est la leur pour mieux vendre le pays.

Considéré à juste titre comme occasion offerte au Congo et à sept autres pays d'Afrique de présenter les opportunités qu'offrent leurs pays respectifs en matière d'investissement, le Forum de Casablanca est aussi le lieu pour les acteurs économiques et institutions de converger vers les types de partenariats souhaités,.

A quelques heures de l'ouverture, ce jeudi de la 5ème édition du Forum international « Afrique développement » qui se tient du 16 au 17 mars à Casablanca, au Maroc, la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, Yvonne Adélaïde Mougany, a exhorté hier, en présence du directeur général de Crédit du Congo, Mohammed Mejbar, les opérateurs congolais invités à saisir cette opportunité offerte à eux pour développer des partenariats susceptibles de dynamiser les PME congolaises.

