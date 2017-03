Cameroun: Kribi - Huit évêques bénissent le port

C'était en présence du préfet Antoine Bisaga, du député Zita-Marie Biloa Tsila, et des sénateurs Ngally Ngoua et Grégoire Mba Mba. Les huit évêques, tout au long du parcours, multiplieront des gestes de bénédiction, « pour que Dieu fasse de ce port un lieu de bien et qu'il accorde sa grâce pour les travaux d'extension et d'exploitation ». Avant de quitter le site de Mboro, les évêques ont imposé les mains aux personnels.

Car cette gigantesque œuvre construite par le président de la République, S.E. Paul Biya, est un signe de ce que nous voulons pour notre pays : un pays de paix, un pays prospère, un pays qui donne de l'emploi à ses enfants ». Le port, dira le prélat, c'est toute une vie en miniature, où beaucoup de choses sont dans l'incertitude du temps. C'est pourquoi, le collège des évêques invoquera le Seigneur qui est le chemin, la vérité et la vie, pour qu'il bénisse lui-même ceux qui ont construit ce port futuriste et qu'il protège ceux qui vont s'en servir. Les évêques se feront ensuite présenter les infrastructures du port en eau profonde de Kribi, par le directeur général, Patrice Melom : terminaux à quais, portiques, zone d'extension, bâtiments administratifs...

La bénédiction du port en eau profonde de Kribi, ce 8 mars 2017 à 16h30, était conduite sur le site de Mboro, par Mgr Jean Mbarga, archevêque métropolitain de Yaoundé. En présence de ses confrères dans le sacerdoce épiscopal que sont Damase Zinga Atangana, évêque de Kribi, Jean-Marie Ndi Okalla, évêque de Mbalmyo, Jean-Marie Benoit Balla, évêque de Bafia, Sosthène-Léopold Bayemi Matjei, évêque d'Obala, Athanase Balla, évêque émérite de Bafia, Philippe-Alain Mbarga, évêque d'Ebolowa, et Christophe Zoa, évêque de Sangmélima, cette cérémonie pleine de symboles et de spiritualité s'est déroulée en trois tableaux. D'abord la bénédiction à l'entrée du terminal à conteneurs. L'archevêque métropolitain de Yaoundé a souligné que « la bénédiction d'un port est un moment très particulier.

