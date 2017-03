Ile Maurice: Commerce - Le reçu, une obligation

En outre, la nouvelle loi accordera plus de pouvoir au ministre du Commerce, qui pourra demander des explications si les spécificités de certains produits ne sont pas claires. Les inspecteurs de ce ministère, eux, pourront imposer une amende prédéterminée aux contrevenants pour qu'ils n'aient pas à attendre que l'affaire passe en cour plusieurs années plus tard.

Outre un meilleur contrôle sur la vente de certains produits et le besoin de veiller à ce que le service après-vente soit satisfaisant, il sera obligatoire à tout commerçant d'émettre un reçu pour certains montants quand cette loi sera promulguée. En effet, pour les achats totalisant plus de Rs 2 000, les commerçants doivent obligatoirement tirer un reçu. Et pour tout montant de plus de Rs 500, le client aura le droit d'exiger un reçu sans que le commerçant ne trouve de prétexte pour le lui refuser.

