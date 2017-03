Ile Maurice: Yogida Sawminaden - «Je n'ai pas encore la nouvelle carte d'identité... »

«Il y a environ 2 000 personnes qui ne sont toujours pas munies de la nouvelle carte d'identité. J'en fais partie. Mais je vais le faire au plus vite», a déclaré Yogida Sawminaden. Il a ajouté que tous les Mauriciens devront être munis de la carte biométrique avant le 31 mars car aucune extension ne sera accordée pour la carte laminée. «Il y a eu plusieurs renvois. De plus, la majorité des Mauriciens sont en possession de la nouvelle carte. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, nous allons augmenter le nombre de comptoirs dans les centres de conversion qui seront également ouverts les samedis», a fait ressortir le ministre des TIC.

Parmi se trouve le... ministre de la Technologie, de l'innovation et de la communication. C'est ce qu'a confié Yogida Sawminaden qui assistait à un séminaire sur le Cash Lite, organisé par Island Mining Ltd, au Hennessy Park Hotel, à Ebène, mercredi 15 mars. Ce dernier affirme toutefois qu'il ira s'enregistrer dans les jours à venir.

