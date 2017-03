Congo-Kinshasa: Des urgences !

opinion

Si hier, mercredi, 15 mars 2017, les regards des Congolais étaient rivés à l'hémicycle du palais du peuple, où le Sénat et l'Assemblée nationale ont ouvert respectivement leur session ordinaire de mars, aujourd'hui, c'est plutôt vers la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), au Centre interdiocésain, que seront tournés les regards.

Ce soir déjà, aux alentours de 16 heures, les délégués aux discussions directes se retrouvent, pour l'entame des travaux, après un séisme lié à la mort d'Etienne Tshisekedi. Mais aussi après moult tergiversations liées, à la fois, aux stratégies ou stratagèmes de la Majorité présidentielle, quant au respect du pouvoir discrétionnaire du Chef de l'Etat, dans la désignation du Premier ministre et à l'intransigeance du Rassemblement, de ne présenter qu'un candidat désigné par lui, et qui sera nommé Premier ministre. Presqu'un mois et quarante jours après la mort du Sphinx, les événements forcent la main de tous, au plan national et international, à voir l'Accord de la Saint Sylvestre être appliqué. M. l'Abbé Donatien Nshole, Secrétaire Général et Porte-parole de la CENCO, a fait savoir que les composantes sont attendues selon le format de 32 membres, en raison de 16 par composante. Importe peu la scission intervenue au Rassemblement, car l'interface avec les Evêques c'est Félix Tshisekedi, le chef de la délégation.

Reprise des travaux, oui. Mais, ce sera pour traiter quelle matière ? C'est là qu'interviennent les urgences. Ici, plusieurs structures entrent en danse pour les souligner. Il s'agit, en ordre décroissant, des Nations Unies. Le Secrétaire Général de cette instance supranationale, Antonio Guterrese, a transmis un rapport au Conseil de sécurité, où il a fait savoir que le mode désignation du Premier ministre et le rôle de la CENCO pendant la transition divisent la classe politique congolaise, et constituent un blocage à l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre. L'Union européenne l'a souligné, il y a peu, lorsque le Gouvernement a haussé le ton aux accents souverainistes. Au pays, les Evêques ont estimé que compte tenu du temps élastique dans l'organisation des funérailles de celui que l'Accord a reconnu pour être Président du Conseil national de Suivi de l'Accord (CNSA), Etienne Tshisekedi, il fallait que soient réglées les urgences. C'est aussi le cas des mesures de décrispation et la cessation des poursuites à l'endroit de certains acteurs politiques de l'opposition. Bref, il est question de la signature des arrangements particuliers.

De ceux-ci, doit naître la formation d'un Gouvernement de Transition. Aubin Minaku l'a clairement souligné dans son allocution à l'ouverture de la session, en vue de l'organisation des élections. Qui dit élections, dit aussi lois y afférentes. Ainsi, l'urgence, au Parlement, devra donc porter sur l'adoption des lois essentielles, notamment la loi électorale et celle portant répartition des sièges par circonscription électorale, s'agissant des élections législatives nationales. Dans la foulée, il y a la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) qui doit s'activer pour publier le calendrier électoral. D'ailleurs, s'il faut prendre au mot le Président de la Centrale électorale, Corneille Nangaa qui, au cours d'une déclaration faite, a indiqué qu'il était prêt à publier le calendrier électoral dès lors que le Rassemblement se dotera d'un Président du CNSA. Puisqu'aujourd'hui cela est chose faite, peut être que cela pourra intervenir rapidement avec la reprise des travaux au Centre Interdiocésain.