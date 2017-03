Ile Maurice: Couloir aérien - Air Mauritius et Changi Airport jubilent mais...

15 mars 2016. Le vol inaugural d'Air Mauritius atterrissait sur le tarmac de Changi Airport à Singapour, marquant l'ouverture du couloir aérien entre l'Afrique et l'Asie.

Un an plus tard, le couloir aérien a-t-il tenu ses promesses ? Il faut dire que les ambitions étaient grandes : augmenter le trafic entre l'Afrique et le contient asiatique à travers Air Mauritius et Changi Airport, tirer le meilleur parti d'un marché asiatique en expansion.

Pour Air Mauritius et l'aéroport de Changi, les résultats sont positifs. «De mars 2016 à février 2017, le passenger traffic entre Singapour et Maurice a été multiplié par six, comparativement aux chiffres de l'année précédente», note Lim Ching Kiat, Managing Director-Air Hub Development de Changi Airport. Selon lui, le couloir aérien a boosté le trafic entre Singapour et le continent africain de 26 % durant cette période. Soit le plus fort taux de croissance pour l'aéroport de Changi pour cette période.

L'embellie concerne aussi le cargo. «Nous avons observé une croissance de 15% du total cargo throughput entre Changi Airport et Maurice au cours des neufs derniers mois de 2016 en comparaison de la même période l'année précédente», dit notre interlocuteur.

La satisfaction est de mise du côté d'Air Mauritius. «Le hub sur lequel l'on opérait depuis plusieurs années, c'est-à-dire Kuala Lumpur (KL) n'avait jamais réellement décollé. La collaboration avec Changi Airport nous a permis d'accéder à un hub beaucoup plus attrayant en termes de possibilité sur l'Asie», explique-ton du côté de MK.

D'ailleurs à Air Mauritius, l'on dit avoir noté une très forte demande durant la période de pointe l'année dernière sur la desserte Kuala Lumpur- Singapour. Tant et si bien que quatre vols supplémentaires ont été proposés entre décembre 2016 et janvier 2017.

Au sein de la compagnie, où on est à trois vols par semaines sur la desserte Maurice-Singapour, on envisage d'en rajouter «un quatrième pour la période de pointe juillet-août 2017. Au début de 2018, un quatrième vol hebdomadaire sera ajouté. Nous étudions même la possibilité d'un cinquième à moyen terme».

Et en nombre de voyageurs, cela donne quoi ? 70 000 passagers «dans les deux sens» au cours de l'année financière allant d'avril 2016 à mars 2017, un chiffre qui devrait avoisiner les 80 000 pour la prochaine année financière, dit-on chez MK.

Des arguments que balaie d'un revers de main l'ancien Chief Executive Officer (CEO) d'Air Mauritius Megh Pillay. Celui-ci a longtemps exprimé des réserves sur la pertinence et la viabilité d'un tel projet pour MK avant de se plier aux exigences de la compagnie à sa prise de fonction. À son avis, c'est surtout l'aéroport de Changi qui profite du couloir aérien.

«Avec 4 628 arrivées deKuala Lumpur et 2 840 deSingapour, il est clair que c'est plutôt Maurice qui a fourni du trafic sur Changi. Les Mauriciens et Réunionnais ont bien profité des tarifs promotionnels tout le long de l'année. Ce trafic vers l'Asie n'est pas renouvelable vu la taille de notre marché et cela, Air Asia X l'a vite compris. À moins de Rs 10 000 un aller-retour sur Kuala Lumpur, bon nombre ont pu profiter pour faire un voyage, mais sont-ils disposés à le répéter ?» se demande l'ancien CEO d'Air Mauritius.

Campagnes de promotion

Selon lui, les résultats du couloir aériens demeurent minimes, lorsqu'on les compare à la performance sur d'autres marchés émetteurs. S'il concède que le nombre de touristes en provenance de Malaisie et de Singapour a connu une hausse, Megh Pillay tempère.

«Partant d'une base faible, l'augmentation sur les arrivées en provenance de Malaisie et de Singapour très modeste représente 81 % et 60 % de croissance, ce que les concepteurs du couloir aérien voient comme un grand succès. C'est négligeable, si on le compare à une croissance de seulement 37,6 % de l'Allemagne d'où le nombre est passé de 75 237 à 103 761, soit 28 524 de touristes allemands de plus.» Et ce, ajoute-t-il, sans subside, ni partenariat, ni de grosses campagnes de marketing autres que celles de la Mauritius Tourism Promotion Authority et des opérateurs traditionnels.

Qu'à cela ne tienne, plusieurs campagnes de promotion ont été lancées au cours de 2016 pour booster le couloir aérien, notamment à Singapour, en Indonésie, à Taiwan ou au Japon, explique-t-on à la direction d'Air Mauritius. La société compte continuer sur cette lancée dans les années à venir.