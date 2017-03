Ile Maurice: Drogue - La commission s'intéresse aux activités douteuses d'un peintre

Questionné sur son commerce d'achat et vente de voitures d'occasion, le témoin est resté évasif. En effet, il a acheté et revendu au moins sept voitures, plaidant l'amnésie quant aux titres de propriété et au moyen de financement qui ont permis ces acquisitions.

Il effectue de nombreuses visites dans la Grande île et gère une compagnie d'import-export dont les revenus sont «douteux». Jean Guy Pierre, un peintre en bâtiment et électricien, a été entendu par la commission d'enquête sur la drogue, mercredi 15 mars. Il n'a toutefois, pu fournir d'explications concrètes lors de son interrogatoire.

