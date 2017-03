Algérie: Tous les produits non essentiels soumis à une licence d'importation

L'activité d'importation de véhicules, de rond à béton, et de ciment a été soumis depuis le début de l'année 2016 à des licences d'importation et le ministère du commerce a décidé récemment d'appliquer la même mesure à l'importation de bananes.

Il a souligné, dans ce sens, que les équipements énergétivores et non conformes aux normes de sécurité ou ne respectant pas la santé du consommateur seront interdits d'importation.

Cette mesure tend à réguler le marché et éviter l'anarchie, notamment la surabondance à certaines périodes de l'année et la rareté dans d'autres périodes.

"Tous les produits qui entreront désormais en Algérie seront soumis à une licence" a déclaré M. Tebboune lors de la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF) et le Centre National du Registre de Commerce (CNRC).

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune a affirmé mercredi à Alger que tous les produits exceptés ceux revêtant un caractère essentiel pour les citoyens seront soumis à une licence d'importations dans un souci de réguler le marché.

