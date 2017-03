Niger: Un an de prison ferme pour Hama Amadou

Le procès s'est deroulé en l'abscence de la défense qui soulevé des incompétences d'inconstitutionnalité de la procédure. Mais la requête a été rejetée par la cour, qui a jugé et condamné la vingtaine d'accusés à des peines allant d'un à cinq ans d'emprisonnement ferme. Hama Amadou, qui se trouve en exil en France, a été condamné à un an de prison ferme. Il avait déjà passé quatre mois derrière les barreaux avant le premier tour de la présidentielle de mars 2016 dont il était sorti deuxième. Ses avocats et ses partisans dénoncent une parodie de justice. Cliquez sur l'image pour écouter les explications de notre correspondant à Niamey, Mahamadou Abdoulkarim.

