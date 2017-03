Gabon: Le long procès de Simone Gbagbo

C'est un nouvel acteur politique dont on parle beaucoup au Gabon, «Les Démocrates». Le mouvement… Plus »

Simone Gbagbo est jugée depuis le 31 mai 2016 devant la Cour d'assises d'Abidjan pour crimes contre l'humanité, crimes contre les prisonniers de guerre et crimes contre les populations civiles commis lors de la crise postélectorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Elle avait déjà été condamnée en 2015 à vingt ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Ce deuxième procès connaît de nombreux rebondissements depuis son ouverture et menace de s'enliser. Notre correspondant à Abidjan, Julien Adayé, a suivi la courte audience du 14 mars.

