Ile Maurice: Nouveau quotidien. BonZour !

BonZour ! C'est le nom du nouveau quotidien du matin, du groupe La Sentinelle, qui est sur toutes les lèvres depuis ces derniers jours. À partir de demain, le paysage médiatique local s'enrichit avec cette nouvelle publication qui fera la part belle aux faits de société et aux visages d'ici et d'ailleurs.

Pourquoi lancer un nouveau journal alors que la presse papier, à l'international comme sur le plan local, traverse l'une de ses plus graves crises ? Lorsqu'elle est indépendante (financièrement et éditorialement) et libre, la presse est un important contre-pouvoir, surtout contre les dérives politiciennes. L'apparition d'un nouveau journal est un atout pour toute démocratie : de nouveaux points de vue, de nouvelles perspectives, des intervenants différents de ceux qui occupent l'espace médiatique mainstream, de nouveaux angles, de nouvelles approches journalistiques.

«On essaie de réinventer le journalisme avec des techniques novatrices en mettant l'accent sur l'humain, en le plaçant au centre des actus», explique Nad Sivaramen, Directeur des publications du groupe La Sentinelle, qui s'est entouré d'une équipe dynamique pour lancer BonZour. Une équipe de journalistes de différentes générations, venant d'horizons divers qui ont en commun une véritable passion pour le journalisme et le développement intégral et intègre du pays.

L'idée de cette nouvelle publication est de s'intéresser aux Mauriciens de plus près. Derrière chaque réussite et chaque drame, il y a quelqu'un, souvent un héros ou une victime anonyme. Qui sont-ils ? De quoi rêvent-ils ? Que veulent-ils pour leur pays ? C'est à ces questions que BonZour tentera de répondre au jour le jour, en saine concurrence avec l'express, le quotidien emblématique de La Sentinelle, groupe de presse lancé en 1963, qui compte aujourd'hui plus d'une vingtaine de publications à Maurice, à La Réunion et à Madagascar.