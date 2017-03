Ile Maurice: Pour Rs 1,5 M - Il plaide coupable pour le meurtre de l'époux de son «amante»

Selon le rapport de l'autopsie, la victime a succombé à une blessure au cœur. Le suspect était défendu par Me Deepak Rutnah et l'accusation représentée par Me Shakeel Bhoyroo, Senior State Counsel.

«Il (NdlR, la victime) essayait de se débattre. J'ai appuyé sur sa tête mais il essayait de me mordre. Alors, je lui ai donné un coup de couteau au cœur», a raconté l'accusé en cour. Ce dernier aurait ensuite pris la fuite avant d'aller laver son poignard à la mer et se réfugier dans un buisson. C'est à la demande de sa mère qu'il s'est rendu à la police le lendemain.

«Je présente mes excuses à la cour et à la famille de la victime. Je ne savais pas ce que je faisais.» C'est ce qu'a déclaré Jean Jonathan Catherine aux assises, mercredi 15 mars, lors de l'appel de son procès pour le meurtre de Nycos Antonio Babet, un handicapé habitant Vieux-Grand-Port. Il a plaidé coupable. Le procès a pris fin hier et le juge Benjamin Marie Joseph a réservé son jugement.

