Ile Maurice: Saisie de 135 kg d'héroïne - Qui est Geanchand Dewdanee ?

Me Neil Pillay, l'homme de loi qui défend Geanchand Dewdanee, déplore «l'amalgame dangereux qui est fait entre mon client, qui est toujours innocent jusqu'à preuve du contraire, et la politique. Qu'on vienne démontrer qu'il a utilisé une 'connexion politique' pour faire importer de la drogue !»

Par ailleurs, Geanchand Dewdanee est l'un des propriétaires du cheval sud-africain Al Firenze de l'écurie Rameshwar Gujadhur. Cet «agent actif» est également un des deux directeurs de la société Brilliant Resources Consulting Ltd. Il y détient le même nombre d'actions, soit 50, que l'Indien Thomas Sidi. Ce dernier et Geanchand Dewdanee ont été convoqués aux Casernes centrales dans l'affaire des 135 kg de drogue saisis. Ils nient tous deux leur implication dans cette affaire.

Un autre habitant du village explique, lui, qu'«auparavant, il a travaillé avec l'ancien ministre rouge Mahen Gowressoo». En effet, de 2005 à 2010, Geanchand Dewnarain est Adviser de Mahen Gowressoo, qui avait alors occupé le portefeuille des Arts et de la Culture et celui des Coopératives.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

